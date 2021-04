Principe Filippo, le sorelle con simpatie naziste e la madre Alice: sorda dalla nascita, aiutò decine di ebrei (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutte le donne del Principe Filippo. Scomparso a 99 anni a due mesi esatti dal suo centesimo compleanno, il duca di Edimburgo è sempre stato etichettato come un seduttorie seriale, tanto che un documentario de La grande storia proposto qualche mese fa su Rai3 rivelò che la Regina Elisabetta II sarebbe stata sul punto di divorziare ben 63 volte in 70 anni di matrimonio. Ma in pochi sanno che, Sovrana a parte, sono ben altre le figure femminili chiave della vita del Principe Filippo di Grecia e di Danimarca, quelle che l’hanno influenzato e che gli hanno cambiato per sempre l’esistenza. IL LEGAME SPECIALE CON LA madre Alice«Sii coraggioso, io non ti lascerò mai». Nonostante l’infanzia del Principe Filippo sia stata segnata dall’assenza della mamma, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Tutte le donne del. Scomparso a 99 anni a due mesi esatti dal suo centesimo compleanno, il duca di Edimburgo è sempre stato etichettato come un seduttorie seriale, tanto che un documentario de La grande storia proposto qualche mese fa su Rai3 rivelò che la Regina Elisabetta II sarebbe stata sul punto di divorziare ben 63 volte in 70 anni di matrimonio. Ma in pochi sanno che, Sovrana a parte, sono ben altre le figure femminili chiave della vita deldi Grecia e di Danimarca, quelle che l’hanno influenzato e che gli hanno cambiato per sempre l’esistenza. IL LEGAME SPECIALE CON LA«Sii coraggioso, io non ti lascerò mai». Nonostante l’infanzia delsia stata segnata dall’assenza della mamma, ...

