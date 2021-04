Pierpaolo Pretelli racconta di averci riprovato con Ariadna Romero e scrive a Giulia Salemi

(Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo aver appassionato i telespettatori al Gf vip 5,torna a parlare della sua ex, con a quale ha avuto il suo figlio Leonardo. L’ex velino ha deciso di rompere il silenzio sui motivi legati alla sua separazione con la ex e lo ha fatto attraverso un’intervista in cui, incalzato sulla sua vecchia fiamma cubana,fa sapere che l’amore provato conè mutuato nel tempo. Nell’intervento, poi,non si risparmia sulla nuova fiamma, svelando cosa più ama di lei. Particolari che vi delucidiamo nel nostro articolo. Gf vip 5, Pierpoalosidopo il reality E’ giunto alla finale ad ottenere un posto alla finale del Gf vip 5, ...

Advertising

Vernica34440683 : RT @Barb96ara: 'io e Pierpaolo caratterialmente siamo molto simili' ?FOLLIA? Chupaculo,tu hai avuto bisogno di compiacere tutti per andare… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - oceant4egimedia : RT @oceant4egimedia: #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo p… - annamemoli14 : È #colpadellasalemi se resterò single a vita perché ha aumentato le mie aspettative sugli uomini. Se non sei Pierpa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Spread the love Andrea Zelletta a "Casa Chi" torna a parlare del suo rapporto conche è si è misteriosamente inabissato dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, al quale entrambi hanno partecipato. La solida amicizia formatasi tra le mura della Casa sembra ora un ...Arriva una notizia che farà la felicità dei Prelemi, i fan affezionatissimi di Giulia Salemi e. Non solo la storia d'amore nata al Grande Fratello Vip continua a gonfie vele, ma a confermare la serietà dei loro sentimenti è il fatto cheha deciso di far il grande ...Andrea Zelletta sul rapporto con Pierpaolo Pretelli dopo il GF Vip: "Dobbiamo chiarire" Andrea Zelletta un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ...Una foto di loro due insieme, immortalati su un prato al sole. I fan chiedono se stanno insieme, ma Emanuel non risponde ...