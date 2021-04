Nardella: “Firenze metrocittà rossa per un’altra settimana d’accordo con Giani” (Di venerdì 9 aprile 2021) FIRENZE – “Mi sono sentito con il presidente Giani il quale mi ha prospettato l’ipotesi che la Città metropolitana di Firenze possa rimanere in rosso un’altra settimana. Sono propenso ad accettare questa ipotesi, perché in alternativa, anche se alcuni Comuni sono al di sotto dei 250 casi, come Firenze, noi ci troveremmo con le due province ‘a spezzatino’, con alcuno Comuni in rosso altri no”. Quindi “per garantire una misura omogenea su tutto il territorio fiorentino è corretto applicare questo principio”. Lo spiega il sindaco Dario Nardella, nel corso di una diretta Instagram. Leggi su dire (Di venerdì 9 aprile 2021) FIRENZE – “Mi sono sentito con il presidente Giani il quale mi ha prospettato l’ipotesi che la Città metropolitana di Firenze possa rimanere in rosso un’altra settimana. Sono propenso ad accettare questa ipotesi, perché in alternativa, anche se alcuni Comuni sono al di sotto dei 250 casi, come Firenze, noi ci troveremmo con le due province ‘a spezzatino’, con alcuno Comuni in rosso altri no”. Quindi “per garantire una misura omogenea su tutto il territorio fiorentino è corretto applicare questo principio”. Lo spiega il sindaco Dario Nardella, nel corso di una diretta Instagram.

