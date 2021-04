Napoli, festa in hotel con buffet e musica ad alto volume: nei guai 18 persone (Di venerdì 9 aprile 2021) Napoli. Palloncini, tavoli da buffet e consolle musicale. C’era di tutto in un hotel di via Nicola Mignona, dove è stata organizzata una festa in barba alle regole anti-covid. Diciotto i partecipanti, di età tra i 18 e i 35 anni. Napoli, festa in hotel con buffet e musica ad alto volume: nei guai 18 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 9 aprile 2021). Palloncini, tavoli dae consollele. C’era di tutto in undi via Nicola Mignona, dove è stata organizzata unain barba alle regole anti-covid. Diciotto i partecipanti, di età tra i 18 e i 35 anni.inconad: nei18 L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

