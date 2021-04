Molesta 15enne su autobus In manette 51enne

(Di venerdì 9 aprile 2021) Il personale della Squadra Mobile ha eseguito un ordine di esecuzione di misura cautelare personale nei confronti di unresidente a San Giorgio Jonico per violenza sessuale. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile sono partite dopo la denuncia sporta da un genitore, residente nella provincia jonica, circa una presunta violenza sessuale subita da sua figlia di 15 anni durante il viaggio su undi linea extraurbana. La minorenne, come raccontato al padre, nel gennaio 2020 mentre era seduta su un posto della fila centrale del mezzo, era stata avvicinata da un uomo che aveva iniziato a strofinare le sue parti intime sul braccio della ragazza, per quasi tutta la durata del viaggio, nonostante i ripetuti tentativi della ragazza di sottrarsi a quelle molestie, spostandosi dal suo sediolino e sporgendosi in avanti. Qualche giorno ...

