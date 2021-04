LOL – Chi ride è fuori: Il cachet e il compenso di Fedez e Mara Maionchi (Di venerdì 9 aprile 2021) LOL – Chi ride è fuori è lo show di cui tutti parlano. Il nuovo prodotto di Prime Video condotto da Fedez e Mara Maionchi sta riscuotendo un successo incredibile grazie sia alla leggerezza del prodotto che all’ottimo cast di cui ha potuto disporre. Le prime quattro puntate sono state rilasciare il primo aprile, mentre L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) LOL – Chiè lo show di cui tutti parlano. Il nuovo prodotto di Prime Video condotto dasta riscuotendo un successo incredibile grazie sia alla leggerezza del prodotto che all’ottimo cast di cui ha potuto disporre. Le prime quattro puntate sono state rilasciare il primo aprile, mentre L'articolo

Advertising

marciocapatonda : Cara @PrimeVideoIT sogno una nuova edizione di #LOL che chiamerei OLO (only laugh once) con Sgarbi, Salvini, Mughin… - pisto_gol : Raimondo Vianello mi diceva che far ridere è una delle cose più difficili che ci sia. Complimenti a tutti gli autor… - Corriere : Lol, chi è il vincitore Ciro: non ammesso ad Amici e la moglie blogger, 5 cose che... - jimignolino : ho appena finito lol chi ride è fuori sono a lacrime non respiro più - OnoMoreTime : RT @ciccikimchi: Programma: LOL chi ride è fuori Obiettivo: non ridere Frank Matano: *respira* Io: #lolchirideefuori -