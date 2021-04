Lazio, Inzaghi si dà allo smart working: come guida la squadra da casa (Di venerdì 9 aprile 2021) A causa della positività, Simone Inzaghi ha seguito la seduta di allenamento di ieri in smart working: i dettagli A causa della positività al Covid, Simone Inzaghi non sarà in panchina domenica in quel di Verona e non può dirigere gli allenamenti di questi giorni in quel di Formello. Eppure il tecnico ha voluto star vicino alla sua squadra. Infatti il mister, come raccontato da Il Corriere dello Sport, ha seguito e diretto l’allenamento direttamente da casa. Simone è stato in contatto e costante contatto con tutti i suoi collaboratori: il suo vice Farris, Mario Cecchi e Riccardo Rocchini, ma anche con il match analyst Ferruccio Cerasaro e il preparatore dei portieri Ripert. CONTINUA A LEGGERE SU LazioNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) A causa della positività, Simoneha seguito la seduta di allenamento di ieri in: i dettagli A causa della positività al Covid, Simonenon sarà in panchina domenica in quel di Verona e non può dirigere gli allenamenti di questi giorni in quel di Formello. Eppure il tecnico ha voluto star vicino alla sua. Infatti il mister,raccontato da Il Corriere dello Sport, ha seguito e diretto l’allenamento direttamente da. Simone è stato in contatto e costante contatto con tutti i suoi collaboratori: il suo vice Farris, Mario Cecchi e Riccardo Rocchini, ma anche con il match analyst Ferruccio Cerasaro e il preparatore dei portieri Ripert. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

