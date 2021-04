“La vita in diretta” presto senza Alberto Matano: ecco perché e da chi verrà sostituito (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante questa estate in arrivo sono molti i programmi che subiranno uno stop nei mesi di giugno, tra cui Storie Italiane, Uno Mattina, Oggi é un altro giorno. La vita in diretta invece, non subirà la stessa sorte. Ciononostante anche per il programma, diretto da Alberto Matano, subirà dei significativi cambiamenti, proprio a livello di conduzione. Matano si prenderà un periodo di vacanza, scatenando una lunghissima serie di congetture su chi sarà il suo sostituto. Chi sarà il sostituto di Alberto Matano? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@AlbertoMatano) Carismatico, bravo e sempre elegante, Alberto ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 9 aprile 2021) Durante questa estate in arrivo sono molti i programmi che subiranno uno stop nei mesi di giugno, tra cui Storie Italiane, Uno Mattina, Oggi é un altro giorno. Laininvece, non subirà la stessa sorte. Ciononostante anche per il programma, diretto da, subirà dei significativi cambiamenti, proprio a livello di conduzione.si prenderà un periodo di vacanza, scatenando una lunghissima serie di congetture su chi sarà il suo sostituto. Chi sarà il sostituto di? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Carismatico, bravo e sempre elegante,...

