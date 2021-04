La Traviata di Giuseppe Verdi del regista Martone stasera su Rai 3

(Di venerdì 9 aprile 2021) Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, su Rai 3 va in onda Ladi, in prima visione dalle 21.20. Dopo lo straordinario successo televisivo e di critica del Barbiere di Siviglia di Rossini, l’Opera di Roma e Rai Cultura tornano a produrre un film-opera, questa volta Ladi, con protagonisti Daniele Gatti, Direttore musicale del Teatro, e Mario, che firma regia e scene. L’opera vanta un cast d’eccezione: Violetta Valery è interpretata dal soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, reduce dal successo televisivo di “A riveder le stelle”, che ha inaugurato la stagione della Scala. Accanto a lei il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto Frontali nei panni di Giorgio Germont. Ecco tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ...

La Traviata di Giuseppe Verdi del regista Mario Martone stasera, venerdì 9 aprile 2021, su Rai 3 alle 21.20.