La batteria che dura all’infinito: prende scorie radioattive e le trasforma in diamanti (Di venerdì 9 aprile 2021) Realizzare una batteria che duri all’infinito. E’ decisamente ambizioso il progetto partorito nelle menti dei manager della NDB, startup americana con sede in California, che sta appunto lavorando ad una batteria che non si spegnerà mai, per lo meno, non per i prossimi 28mila anni. batteria che dura all’infinito: i dettagliA leggerlo così sembra qualcosa di assolutamente fantascientifico, la classica “mission impossibile”, ma in realtà è tutto vero, a cominciare dal fatto che la batteria che dura all’infinito è stata ricavata da dei rifiuti radioattivi poi trasformati in dei piccoli diamanti, genio puro. La particolarità di questa batteria firmata NDB sta nel fatto che si tratta di ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Realizzare unache duri. E’ decisamente ambizioso il progetto partorito nelle menti dei manager della NDB, startup americana con sede in California, che sta appunto lavorando ad unache non si spegnerà mai, per lo meno, non per i prossimi 28mila anni.che: i dettagliA leggerlo così sembra qualcosa di assolutamente fantascientifico, la classica “mission impossibile”, ma in realtà è tutto vero, a cominciare dal fatto che lacheè stata ricavata da dei rifiuti radioattivi poiti in dei piccoli, genio puro. La particolarità di questafirmata NDB sta nel fatto che si tratta di ...

Advertising

ItaliaStartUp_ : La batteria che dura all’infinito: prende scorie radioattive e le trasforma in diamanti - Computer Magazine 2021-04… - alberto_parini : RT @ElleBiUno: 'Le pandemie che verranno, saranno inevitabili e frutto dell'evoluzione umana' ... Ci stanno abituando al pensiero di vaccin… - t3rt3ss : questo è il mio nuovo sfondo guardate che bello scaricherò tutta la batteria guardandolo 1000 volte - 96joyy_ : non cdc che stava presentando e gli è uscito batteria scarica e la prof in ansia pensava fosse il suo computer è sc… - _giuls17_ : Una volta scaricato il vpn accertatevi che sia attivo (dovrebbe uscire il simbolo in alto a destra vicino a quello… -

Ultime Notizie dalla rete : batteria che JBL Charge 5, lo speaker Bluetooth è in vendita in Italia a 179 Con una batteria da 7500 mAh e 20 ore di autonomia in riproduzione, Charge 5 potrà essere ... Il diffusore abbina una struttura robusta e resistente ad un design elegante ed audace che si adatta ...

Maserati Levante Hybrid debutterà il 19 aprile ...il processo di elettrificazione della gamma con l'arrivo imminente di Maserati Levante Hybrid che ...con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo (e - Booster) con una batteria di ...

Scoperta la batteria che dura 28 mila anni, ecco come cambierà il mondo Esquire Italia MG Cyberster, prime foto dell’avveniristica concept car MG ha pubblicato alcune immagini della sua roadster elettrica che sarà presentata ufficialmente al salone di Shanghai ...

Spring, l’elettrica Dacia da 10mila euro Il marchio del gruppo Renault specialista nel contenimento del prezzo lancia la sua «emissioni zero». Si parte da 20mila euro, ma con gli incentivi la spesa si dimezza ...

Con unada 7500 mAh e 20 ore di autonomia in riproduzione, Charge 5 potrà essere ... Il diffusore abbina una struttura robusta e resistente ad un design elegante ed audacesi adatta ......il processo di elettrificazione della gamma con l'arrivo imminente di Maserati Levante Hybrid...con un alternatore a 48 volt e un compressore elettrico aggiuntivo (e - Booster) con unadi ...MG ha pubblicato alcune immagini della sua roadster elettrica che sarà presentata ufficialmente al salone di Shanghai ...Il marchio del gruppo Renault specialista nel contenimento del prezzo lancia la sua «emissioni zero». Si parte da 20mila euro, ma con gli incentivi la spesa si dimezza ...