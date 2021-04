Kulusevsky | il Manchester United fa sul serio

(Di venerdì 9 aprile 2021) Ilsi sarebbe messo sulle tracce di Dejan, l’esterno offensivo svedese che la Juventus, però, considera incedibile dato lo sforzo economico sostenuto un anno fa per strapparlo alla concorrenza.allo: cosa c’è di vero? Nonostante abbia disputato una stagione al di sotto delle alte, la dirigenza bianconera crede molto nelle qualità del giovane attaccante classe’ 2000, e lo considera un punto fermo sul quale ripartire nell’ottica di un ringiovanimento della rosa. Molti club hanno bussato alle porte del club bianconero che, però, ha sempre chiuso le porte credendo molto nelle qualità dell’ attaccante di origine macedone, tanto da imputare il suo rendimento attuale alla necessità di ambientarsi. Lopotrebbe far cambiare ...

... Bonucci, Alex Sandro, Rabbiot, Ramesy,, Morata, Dybala, Ronaldo, ma ben lungi dall'... il Paris Saint Germain o ilCity. Immaginando i sontuosi organici di queste grandi squadre è ...Probabilmente è vero: la qualificazione delUnited ai danni dei rossoneri, per quanto ... come già detto) viene battuto dalla Juventus grazie alle giocate di tali Chiesa e, ...Il Manchester United si sarebbe messo sulle tracce di Dejan Kulusevsky, l’esterno offensivo svedese che la Juventus, però, considera incedibile dato lo sforzo economico sostenuto un anno fa per ...Blog Calciomercato.com: L’anima, nella maggior parte delle filosofie, rappresenta l'elemento vitale e spirituale di ogni essere vivente ed è sinonimo ...