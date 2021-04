J-Ax e l’incubo del Covid: “Ho avuto paura di lasciare mio figlio orfano” (Di venerdì 9 aprile 2021) Il rapper milanese, J-Ax, racconta sui social la sua esperienza con il Covid. I dolori, la paura e la preoccupazione per il figlio J-Ax, alias Alessandro Aleotti, spiazza il web pubblicando un video in cui racconta i avere avuto il Covid. Un video a metà tra il racconto della paura e del senso di vuoto che lascia la positività e una denuncia alla classe politica per la gestione della situazione. “Ho avuto il Covid, non ne ho voluto parlare prima per rispetto“- ha esordito il rapper milanese- “ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato, la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà“. Il racconto della malattia, i sintomi e la paura per il ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Il rapper milanese, J-Ax, racconta sui social la sua esperienza con il. I dolori, lae la preoccupazione per ilJ-Ax, alias Alessandro Aleotti, spiazza il web pubblicando un video in cui racconta i avereil. Un video a metà tra il racconto dellae del senso di vuoto che lascia la positività e una denuncia alla classe politica per la gestione della situazione. “Hoil, non ne ho voluto parlare prima per rispetto“- ha esordito il rapper milanese- “ci sono mezzo milioni di positivi e migliaia di italiani sono ricoverati. Io sono un privilegiato, la mia voce poteva soffocare quella di italiani realmente in difficoltà“. Il racconto della malattia, i sintomi e laper il ...

