In Myanmar più di 600 morti Il portavoce della giunta militare | «I manifestanti sono dei provocatori»

(Di venerdì 9 aprile 2021) I generali si limitano a «salvaguardare» l’interesse del Paese mentre indagano su un’elezione «fraudolenta». Così, il maggiore Zaw Min Tun, in un’intervista rilasciata alla Cnn, ha parlatosituazione innegando che laabbia preso il potere con un colpo di Stato. Il primo febbraio, i militari hanno arrestato la leader eletta Aung San Suu Kyi. Da allora 600 personestate uccise nelle proteste che da settimane stanno infiammando il Paese. La leader birmana, agli arresti domiciliari da inizio febbraio, è accusata tra le altre cose di concussione. «Quello che è successo è stato a causacorruzione a livello nazionale», ha detto Zaw Min Tun. «Aung San Suu Kyi è una persona molto nota sia inche nel mondo e non la accuseremmo mai senza alcun motivo». ...

Yangon (AsiaNews) - Almeno 16 persone sono state uccise nella giornata di ieri in, dove continuano le manifestazioni nonostante le minacce delle forze di sicurezza di ...sono molti di. Fra ...Lo stato di emergenza imposto per un anno in Birmania (o) dalla giunta militare dopo il colpo di Stato del primo febbraio scorso potrebbe essere ...stato di emergenza sarebbe di 'sei mesi o',...