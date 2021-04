False informazioni ai pm di Bergamo, indagato Ranieri Guerra (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è una svolta nelle indagini che la procura di Bergamo sta svolgendo per accertare le responsabilità del disastro che ha ucciso centinaia di persone in val Seriana nella prima fase dell’epidemia da Covid-19: Ranieri Guerra, vicario dell’organizzazione mondiale della Sanità ed ex responsabile della Prevenzione italiano al ministero della Salute, è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo i giudici, avrebbe rilasciato False dichiarazioni durante il suo colloquio come persona informata sui fatti del novembre scorso con Chiappani e gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 aprile 2021) C’è una svolta nelle indagini che la procura dista svolgendo per accertare le responsabilità del disastro che ha ucciso centinaia di persone in val Seriana nella prima fase dell’epidemia da Covid-19:, vicario dell’organizzazione mondiale della Sanità ed ex responsabile della Prevenzione italiano al ministero della Salute, è stato iscritto nel registro degli indagati. Secondo i giudici, avrebbe rilasciatodichiarazioni durante il suo colloquio come persona informata sui fatti del novembre scorso con Chiappani e gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

reportrai3 : Ranieri Guerra, n.2 Oms ed ex dg prevenzione min Salute, indagato a Bergamo per aver fornito informazioni false qua… - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA IL DIRETTORE VICARIO DELL’OMS ED EX COMPONENTE DEL CTS RANIERI GUERRA INDAGATO DALLA PROCURA DI BERGAMO… - petergomezblog : Ranieri Guerra ex assistente del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità indagato a Bergamo pe… - zevunderskin : Ranieri Guerra indagato a Bergamo per false informazioni al pm. Fu sentito come testimone sull’aggiornamento del pi… - fcister69 : RT @petergomezblog: Ranieri Guerra ex assistente del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità indagato a Bergamo per fa… -