Congo | guardiani di Virunga nei guai per contrabbando di armi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Congo guardiani

Corriere Nazionale

...conflitti che ha sede a Goma e che estende le sue attività in tutta la parte orientale del- ... In particolare, quando sono stati massacrati idel parco dell'ICCN (Istituto Congolese per ...Instamani sono arrivati i carabinieri del Ros su delega della Procura di Roma per acquisire ... I Ros, in particolare, si occuperanno di identificare le armi utilizzate dai ranger (del ...