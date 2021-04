Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga eletto presidente (Di venerdì 9 aprile 2021) Massimiliano Fedriga è il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. L'assemblea, riunita oggi in sessione straordinaria, ha eletto all'unanimità il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, e come vicepresidente Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021)è il nuovodelladellee delle Province autonome. L'assemblea, riunita oggi in sessione straordinaria, haall'unanimità il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, e come viceMichele Emiliano, governatore della Regione Puglia.

