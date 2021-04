Chiara Ferragni entra nel Cda di Tods: "Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia" (Di venerdì 9 aprile 2021) Chiara Ferragni è stata nominata membro del cda di Tod’s. “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, Della solidarietà verso il prossimo e Della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione”. scrive il gruppo in una nota. “Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato”, continua la nota. Soddisfatta anche la diretta interessata che ha tenuto a ringraziare “Diego ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021)è stata nominata membro del cda di Tod’s. “Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale,solidarietà verso il prossimo esostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni Tod’s nominamembro del consiglio di amministrazione”. scrive il gruppo in una nota. “Siamo certi che la conoscenza didel mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato”, continua la nota. Soddisfatta anche la diretta interessata che ha tenuto a ringraziare “...

