Bce | Lagarde | ' difficile confrontare interventi stimoli Europa e Usa' **

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. - (Adnkronos) - "E'le misure di stimolo varate dall'e dagli Usa: noi abbiamo stabilizzatori automatici e anche programmi nazionali. E poi sono programmi elaborati in modi diversi: inpensiamo alla digitalizzazone e alla transizione verde, mentre il primo pacchetto votato negli Usa è orientato alla domanda". Lo sottolinea la presidente della BCe Christinein un'intervista a Cnbc, spiegando come nonostante le apparenze l'entità deglifra le due sponde dell'Atlantico non sono molto diverse: "Se si mettono insieme il Recovery Plan e i piani multilaterali dell'Ue penso che arriviamo a 2.200 miliardi di dollari" ha ricordato, contro i 1900 miliardi del primo pacchetto sostenuto dall'Amministrazione Biden. Ma proprio sul ...

...intendere che sarebbe stato favorevole a un ritiro graduale del Pepp targato Christine... C'è insomma una certa insofferenza che inizia a trasparire tra i membri del Consiglio della, in ..."Sebbene i funzionari dellaabbiano notato che l'incorporazione del pacchetto Biden avrebbe un ... la presidente Christineha ribadito che le prospettive economiche dell'eurozona sono ...La stessa Lagarde ha chiarito che se “l’inflazione è aumentata ... Per questo aumenta il pressing anche della Bce sugli Stati Ue per approvare alla svelta gli aiuti europei: un’erogazione ritardata ...L'ulteriore scostamento da 40 miliardi ha fatto impennare i rendimenti dei Btp, mentre i prezzi alla produzione americani hanno risvegliato l'oro. Ma sono i pareri in libertà di alcuni membri del boar ...