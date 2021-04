Aperture 2 giugno, Draghi favorevole ma ad una sola condizione (Di venerdì 9 aprile 2021) Situazione Aperture 2 giugno, il Governo lavora per fare ripartire alcune attività. Tutto dipenderà dai risultati raggiunti dal Piano vaccino. Aperture 2 giugno, nelle scorse ore sono sorte alcune ipotesi in merito alla parte finale della primavera, che potrebbe coincidere con un calo importante dei contagi. Si spera che l’andazzo possa essere lo stesso dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 aprile 2021) Situazione, il Governo lavora per fare ripartire alcune attività. Tutto dipenderà dai risultati raggiunti dal Piano vaccino., nelle scorse ore sono sorte alcune ipotesi in merito alla parte finale della primavera, che potrebbe coincidere con un calo importante dei contagi. Si spera che l’andazzo possa essere lo stesso dello L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

mariamasi14 : Il ministro Garavaglia con la spilletta di Alberto da Giussano in bella vista auspica aperture per il 2 giugno fest… - crava_davide : Non è che la data delle aperture del 2 giugno, caschi proprio a fagiolo con l'inizio degli Europei di calcio la Ue… - Angelo_MB : #Durigon #Garavaglia: «Alcune aperture devono essere programmate, il 2 giugno potrebbe essere una data»…… - DonPacciani : Fantastico il Ministro al Turismo Garavaglia della Lega che afferma che si aprirà tutto solo il 2 Giugno (fra 2 mes… - Angelo_MB : #Durigon è inutile che agiti la testa ... anche il tuo Ministro #Gravaglia ha parlato di aperture a giugno... #agorarai -