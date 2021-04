Wta Charleston 2021 | Kudermetova domina | Jabeur e Gauff lottano e avanzano ai quarti

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Gli ottavi di finale del Wta dihanno offerto match interessanti, emozionanti e ricchi di sorprese. Una di queste non è stata di certo Veronikante ai danni di Kurumi Nara e al turno successivo tramite il punteggio di 6-0, 6-3. Prestazione solida della giovane russa, mai in difficoltà contro l’avversaria giapponese e pronta a battagliare per un ambito posto in semifinale. Successo in rimonta di Ons, invece, vittoriosa contro l’insidiosa Alizé Cornet per 5-7, 6-3, 6-3; splendida lotta tra le due atlete, vinta dalla tunisina grazie alla qualità che caratterizza i suoi colpi. Vittoria anche per Coco, superiore a Lauren Davis tecnicamente e caratterialmente. Dopo un rapido 6-2 al primo set, la prodigiosa statunitense ha recuperato più volte ...