Usa, sparatoria in South Carolina: 5 vittime tra cui due bambini e i loro nonni (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delle vittime era un famoso chirurgo della zona Leggi su rainews (Di giovedì 8 aprile 2021) Tra gli uccisi anche un uomo di 39 anni. Una sesta persona è rimasta ferita. Una delleera un famoso chirurgo della zona

Advertising

marcodimaio : Ancora una strage negli #USA: sparatoria in un complesso di uffici terminata con 4 morti. Fa bene @POTUS a lanciare… - ticinonews : Usa: nuova sparatoria, morti due bambini - SolariPonti : RT @CdT_Online: +++ La sparatoria a Rock Hill, cittadina del South Carolina, proprio nel giorno in cui Biden si appresta ad annunciare un g… - CdT_Online : +++ La sparatoria a Rock Hill, cittadina del South Carolina, proprio nel giorno in cui Biden si appresta ad annunci… -