Unomattina | il messaggio dei conduttori commuove | spettatori in lacrime

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Unomattina messaggio

BlogLive.it

Si parte con, alle 6.45 su Rai1, fino alle 9.40, quando andrà in onda Io sono?Italia , ... compresi i telegiornali, osserveranno " istanti di silenzio assoluto per trasmettere il...... persino i TG, osserveranno alcuni istanti di silenzio assoluto per trasmettere ildella ... Giovedì 18, a partire dalle 6.45 consu Rai1, tutte le trasmissioni Rai ricorderanno la ...Eleonora Daniele a Storie Italiane: "Molti spettatori arrabbiati per ciò che è successo nel programma russo" Anche oggi, giovedì 8 aprile 2021, la puntata ...Unomattina: Marco Frittella e Monica Giandotti mandano un messaggio in diretta alla mamma di Denise Pipitone Si è chiusa ieri la pista russa relativa al ...