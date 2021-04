Una giusta causa: curiosità sul film del 2018 ispirato alla storia vera di Ruth Bader Ginsburg (Di giovedì 8 aprile 2021) Una giusta causa è la pellicola del 2018 che ripercorre la vita del giudice della Corte Suprema americana e che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Tre. Cosa sappiamo su questo film? Una giusta causa: trailer, curiosità, cast e trama Una giusta causa (titolo originale On the Basis of Sex, ovvero In base al sesso) è una pellicola americana del 2018, della durata di 120 minuti. Il film è diretto da Mimi Leder ed è scritto da Daniel Stiepleman. Il film è ambientato negli anni Cinquanta. Ruth Bader Ginsburg sta iniziando a studiare ad Harvard, mentre suo marito lavora a New York. Nella classe universitaria, le donne ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 8 aprile 2021) Unaè la pellicola delche ripercorre la vita del giudice della Corte Suprema americana e che andrà in onda stasera, alle ore 21.20, su Rai Tre. Cosa sappiamo su questo? Una: trailer,, cast e trama Una(titolo originale On the Basis of Sex, ovvero In base al sesso) è una pellicola americana del, della durata di 120 minuti. Ilè diretto da Mimi Leder ed è scritto da Daniel Stiepleman. Ilè ambientato negli anni Cinquanta.sta iniziando a studiare ad Harvard, mentre suo marito lavora a New York. Nella classe universitaria, le donne ...

