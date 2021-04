Tutti in fuga da AstraZeneca: a Torino 1 paziente su 4 dice no al vaccino anglo-svedese (Di giovedì 8 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca continua a essere somministato, con l’Ema che ha assicurato: “I benefici sono superiori ai rischi”. Eppure i dubbi sul farmaco persistono, al punto che è ormai scattata una corsa in senso opposto: gli italiani preferiscono sceglierne uno diverso, e finiscono per fare un passo indietro una volta chiamati per ricevere le cure. A Torino, i casi di rinuncia sono già tanti, anche a causa delle notizie contrastanti che continuano a circolare. Con percentuali in crescita tra chi decide di aspettare e dare forfait. A darne notizia è la Stampa, secondo la quale le disdette si aggirano intorno al 10,20% nella Regione, con punte del 25% nella città. “Dopo l’incremento di marzo le rinunce erano diminuite, e ora sembrano nuovamente in crescita – è stato il commento del consulente della Regione Piemonte per l’emergenza ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilcontinua a essere somministato, con l’Ema che ha assicurato: “I benefici sono superiori ai rischi”. Eppure i dubbi sul farmaco persistono, al punto che è ormai scattata una corsa in senso opposto: gli italiani preferiscono sceglierne uno diverso, e finiscono per fare un passo indietro una volta chiamati per ricevere le cure. A, i casi di rinuncia sono già tanti, anche a causa delle notizie contrastanti che continuano a circolare. Con percentuali in crescita tra chi decide di aspettare e dare forfait. A darne notizia è la Stampa, secondo la quale le disdette si aggirano intorno al 10,20% nella Regione, con punte del 25% nella città. “Dopo l’incremento di marzo le rinunce erano diminuite, e ora sembrano nuovamente in crescita – è stato il commento del consulente della Regione Piemonte per l’emergenza ...

Ele82282404 : RT @Poesiaitalia: “La tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga.” Nagib Mahfuz - Premio Nobel per la… - afrizox : RT @wolfPris: La tua casa non è dove sei nato. Casa è dove cessano tutti i tuoi tentativi di fuga (N. Mahfouz). [Chissà se ne esiste una… - f_chinellato : @BaccalaroSimone @SorellaBaderla @beppekin Quando prendi l'auto per andare a lavorare ti assumi un rischio molto pi… - Bu39159456 : @AZ176671 @piercamillo @NFratoianni se non avrà aliquota elevata e non toccherà tutti comprese le prime case avrà… - AgenziaH : RT @SeaWatchItaly: La nuova ondata di attacchi è in linea con l’ostilità cui siamo abituati a far fronte da almeno 4 anni e 4 governi tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti fuga Juve - Napoli: la partita lunga un girone... Di Lorenzo innesca la fuga di Lozano sulla destra. Dal fondo il messicano serve un pallone ... Forse aver messo per una volta tutti i giocatori al proprio posto, non averli costretti a rotazioni ...

Omicidio stradale: 2.500 indagati in 5 anni. In testa Roma, Napoli e Torino ...da ebbrezza alcolica e in 135 da sostanze stupefacenti mentre in altri 183 si è avuta la fuga e l'... si nota come qui ci siano il 67.8 per cento di tutti gli indagati per omicidio stradale dal 2016 a ...

Fuga di Pasquetta, tutti in bici o di corsa LA NAZIONE Mozambico. In fuga da Cabo Delgado, respinti dalla Tanzania La testimonianza di Margarita Loureiro, coordinatrice di Unhcr: "Le persone vengono trasferite in un centro dove vengono schedate e poi riaccompagnate sul ponte che fa da confine tra i due Paesi" ...

Sfollati rifugiati profughi climatici: papa Francesco si e ci orienta bene Accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono tutti verbi che corrispondono ad azioni adeguate ... dell’assistenza agli uomini e alle donne eventualmente in fuga da eventi climatici. Uno snodo è ...

Di Lorenzo innesca ladi Lozano sulla destra. Dal fondo il messicano serve un pallone ... Forse aver messo per una voltai giocatori al proprio posto, non averli costretti a rotazioni ......da ebbrezza alcolica e in 135 da sostanze stupefacenti mentre in altri 183 si è avuta lae l'... si nota come qui ci siano il 67.8 per cento digli indagati per omicidio stradale dal 2016 a ...La testimonianza di Margarita Loureiro, coordinatrice di Unhcr: "Le persone vengono trasferite in un centro dove vengono schedate e poi riaccompagnate sul ponte che fa da confine tra i due Paesi" ...Accogliere, proteggere, promuovere e integrare sono tutti verbi che corrispondono ad azioni adeguate ... dell’assistenza agli uomini e alle donne eventualmente in fuga da eventi climatici. Uno snodo è ...