Trespass | tra i capricci di Nicolas Cage e la nomina di peggior attore Cosa è successo davvero

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Erika Pomellaè un film cone Nicole Kidman che non solo è stato un vero e proprio flop al botteghino, ma non ha minimamente convinto la critica, che lo hato ai Razzie Awards, i premi che celebrano il peggio del cinema- che andrà in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1 - è un film thriller del 2011 diretto dal regista Joel Schumacher. In realtà rappresenta l'ultimo sforzo creativo del regista, dal momento cheè stato il suo ultimo film. Joel Schumacher è morto il 22 giugno 2020, ma ormai erano già nove anni che aveva rinunciato al suo ruolo di metteur en scene., la trama Kyle Miller () e sua moglie Sarah (Nicole Kidman) sembrano avere una vita ...