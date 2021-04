Petrolmafie Spa, nell'operazione arrestato anche il figlio del boss di camorra che invitò a denunciare il racket (Di giovedì 8 aprile 2021) nell'operazione Petrolmafie Spa , che ha portato alla luce una 'nefasta sinergia' tra mafie e colletti bianchi , impegnati in frodi fiscali milionarie nel settore degli oli minerali , è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 aprile 2021)Spa , che ha portato alla luce una 'nefasta sinergia' tra mafie e colletti bianchi , impegnati in frodi fiscali milionarie nel settore degli oli minerali , è stato ...

Advertising

fattoquotidiano : Petrolmafie spa, blitz multiforze con una settantina di arresti. Indagini di quattro procure - maria_demurtas : RT @petergomezblog: Petrolmafie spa, blitz multiforze con una settantina di arresti. Indagini di quattro procure - Danae0308 : RT @dukana2: #Petrolmafie Spa, in manette anche la vedova fossile del #petroliere #DiCesare - E #Descalzi di #Eni non è indagato? https://… - Alberto28075665 : RT @LaNotiziaTweet: Petrolmafie Spa, 71 arresti e sequestri per un miliardo di euro. In manette anche la cantante ereditiera Ana Bettz http… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Petrolmafie Spa, nell'operazione arrestato anche il figlio del boss di camorra che invitò a denunciare il racket #pet… -