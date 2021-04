Oggi 8 aprile: Beato Clemente da Osimo, un prodigio segnò la sua vita (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Beato Clemente da Osimo fu un grande promotore dell’Ordine agostiniano e della sua unità. Un suo gesto segnò indissolubilmente il suo operato. Clemente nacque a Osimo, in provincia di Ancona, all’inizio del tredicesimo secolo. Fu un eremita della congregazione eremitica di Brettino e divenne agostiniano solamente nel 1256. Da lì, fu Provinciale della Provincia L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 8 aprile 2021) Ildafu un grande promotore dell’Ordine agostiniano e della sua unità. Un suo gestoindissolubilmente il suo operato.nacque a, in provincia di Ancona, all’inizio del tredicesimo secolo. Fu un eremita della congregazione eremitica di Brettino e divenne agostiniano solamente nel 1256. Da lì, fu Provinciale della Provincia L'articolo proviene da La Luce di Maria.

