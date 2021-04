Martina Rossi, al processo di appello chiesta la condanna a tre anni per i due imputati (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ iniziato il processo di appello bis per la morte di Martina Rossi, la studentessa genovese morta a 20 anni il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone al sesto piano dell’hotel Santa Ana, a Palma di Maiorca. A gennaio la Cassazione aveva annullato l’assoluzione dei due ragazzi imputati per la sua morte, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, oggi trentenni, che erano nella stessa stanza della ragazza. Il procuratore generale di Firenze, Luigi Bocciolini, ha chiesto per loro la condanna a tre anni per tentata violenza sessuale. La stessa richiesta è stata avanzata dai legali della famiglia di Martina. La pRossima udienza è fissata per il 14 aprile. Il 28, probabilmente, ci sarà il verdetto. Il Secolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 aprile 2021) E’ iniziato ildibis per la morte di, la studentessa genovese morta a 20il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone al sesto piano dell’hotel Santa Ana, a Palma di Maiorca. A gennaio la Cassazione aveva annullato l’assoluzione dei due ragazziper la sua morte, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, oggi trentenni, che erano nella stessa stanza della ragazza. Il procuratore generale di Firenze, Luigi Bocciolini, ha chiesto per loro laa treper tentata violenza sessuale. La stessa riè stata avanzata dai legali della famiglia di. La pma udienza è fissata per il 14 aprile. Il 28, probabilmente, ci sarà il verdetto. Il Secolo ...

napolista : #MartinaRossi, al processo di appello chiesta la condanna a tre anni per i due imputati Per il procuratore generale… - genovapostnews : Morte di Martina Rossi, la sentenza entro aprile. Il procuratore generale: “Fuggiva da uno stupro” - primocanale : Martina Rossi: il pg chiede condanna a 3 anni - VELOSPORT1960 : Prescrizione per la morte conseguente ad altro reato. La sentenza il 28 aprile - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Martina Rossi, l’accusa chiede 3 anni nel processo d’appello bis. Imputati ricusano il presidente della corte https://… -