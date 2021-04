Malattie autoimmuni del fegato (Di giovedì 8 aprile 2021) (8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative, che fare?” Milano, 8 aprile 2021 - Le insorgono quando il sistema immunitario aggredisce il fegato provocando un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per queste Malattie è fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, “Le (MAF) sono un gruppo di patologie ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) (8 aprile 2021) - “Ritardo diagnostico, gestione clinica complessa e assenza di terapie curative, che fare?” Milano, 8 aprile 2021 - Le insorgono quando il sistema immunitario aggredisce ilprovocando un'infiammazione cronica e progressiva. In assenza di adeguato trattamento, questa condizione porta a cirrosi e insufficienza epatica. Se ne distinguono almeno 4 forme, ma la colangite biliare primitiva resta tra le più diffuse, colpendo maggiormente le donne tra i 40 e i 60 anni, con un'aspettativa di vita di circa 10 anni. Organizzare percorsi dedicati per questeè fondamentale per poter avere una rapida diagnosi e presa in carico dei pazienti, ed evitare la progressione della malattia, fino alla cirrosi. Per discutere di nuovi modelli organizzativi per la gestione di questa complessa malattia, “Le (MAF) sono un gruppo di patologie ...

