Life in Vogue | al via la nuova edizione digitale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Vogue Italia annuncia la terza edizione di Life in Vogue: l’evento dedicato al Design che per quest’anno si trasforma in un’experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan. L’evento è in programma dal 12 al 18 aprile, in occasione dell’uscita di Casa Vogue e di Milano Design City.

vogue_italia : Designer e creativi hanno ridisegnato gli uffici di Vogue Italia per la terza edizione di Life in Vogue, quest'anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Life Vogue

Vogue Italia

Spread the loveItalia annuncia la terza edizione diin: l'evento dedicato al Design che per quest'anno si trasforma in una experience interamente digitale intitolata Love Letters To Milan . L'evento è in programma dal 12 al 18 aprile, in ......" reckons Morello, "where conquering ameans adhering to one s desires: in my latest series, ... menConsiglia Photography "Black Men Aren't Monoliths, But Humans Whose Complexities Should Be ...L’edizione di “Life in Vogue” digitale sarà presentata in anteprima il 12 aprile e dal 13 al 18 sarà accessibile a tutti. Come si “visita” l’evento? «Si accederà dalla sezione dedicata ...Milano - A Milano, secondo Fuorisalone senza Salone. Con la data del Salone del Mobile 2021 posticipata all'autunno, da lunedì 12 a domenica 18 aprile 2021 si riaccendono le luci sul design con una nu ...