Covid | Garavaglia | “Aperture possibili a partire dal 2 giugno”

Roma – Il ministro del Turismo, Massimo, intervenendo a Omnibus, su La7, è intervenuto sull'auspicatatà di individuare una data adalla quale si possano programmare alcunedi attività commerciali. "Non si può programmare dopo. Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il prima possibile. Abbiamo bisogno di programmare per essere veloci, altrimenti gli altri ci superano". "In Francia – ha concluso– si parla del 14 luglio, negli Usa del 4 luglio, il 2è la nostra festa nazionale e potrebbe essere una data delle riper noi".