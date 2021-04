Capri, Amalfi e le altre perle della Campania: lavoratori in ginocchio. Manifestazione in simultanea (Di giovedì 8 aprile 2021) In piazza, contemporaneamente, nelle perle del turismo in Campania per denunciare lo stato di grave sofferenza del settore e sollecitare interventi immediati. I lavoratori della filiera dell’ospitalità manifesteranno sabato alle 10 a Sorrento, Capri, Amalfi e Ischia . A Sorrento, in particolare, ci saranno lavoratori alberghieri, tassisti, ncc, addetti di bar e ristoranti ma anche dello spettacolo e di tutte le categorie che ruotano intorno all’indotto turistico. In Costiera sorrentina il turismo occupa oltre l’80% degli addetti totali. Il Covid ha significato, per tanti, essere senza reddito da diversi mesi e molti non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto. “Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati – spiegano i portavoce delle associazioni coinvolte nella protesta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) In piazza, contemporaneamente, nelledel turismo inper denunciare lo stato di grave sofferenza del settore e sollecitare interventi immediati. Ifiliera dell’ospitalità manifesteranno sabato alle 10 a Sorrento,e Ischia . A Sorrento, in particolare, ci sarannoalberghieri, tassisti, ncc, addetti di bar e ristoranti ma anche dello spettacolo e di tutte le categorie che ruotano intorno all’indotto turistico. In Costiera sorrentina il turismo occupa oltre l’80% degli addetti totali. Il Covid ha significato, per tanti, essere senza reddito da diversi mesi e molti non hanno ricevuto alcun tipo di aiuto. “Siamo stanchi di essere invisibili ed ignorati – spiegano i portavoce delle associazioni coinvolte nella protesta ...

Advertising

positanonews : Vaccini a Capri in alto mare, per Sorrento solo show a Porta a Porta per Villa Fondi e Amalfi sta a guardare tra le… - positanonews : #Copertina #Covid #Cronaca #Politica #Rubriche Vaccini a Capri in alto mare, per Sorrento solo show a Porta a Porta… - zazoomblog : Covid sabato la protesta in piazza dei lavoratori di Sorrento Capri Ischia e Amalfi - #Covid #sabato #protesta… - anteprima24 : ** #Covid, sabato la protesta in piazza dei lavoratori di #Sorrento, #Capri, #Ischia e #Amalfi **… - cub_it : presidiando ? piazza Duomo ad Amalfi, ? a Capri (Piazza Umberto I), ? a Ischia (Forio – Piazzale Giovanni Paolo II)… -