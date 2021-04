Bomba dalla Spagna: “Mbappé ha annunciato dove giocherà” (Di giovedì 8 aprile 2021) dalla Spagna: contatti costanti tra Mbappé e Zidane, il fuoriclasse francese ha già scelto di trasferirsi al Real in estate Rivelazione Bomba dalla Spagna. Sia ‘Cuatro’ che ‘Cadena Ser’ riferiscono infatti che Mbappé sarebbe sempre più convinto di trasferirsi al Real Madrid questa estate. Il francese, campione del mondo 2018, è in scadenza con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 aprile 2021): contatti costanti trae Zidane, il fuoriclasse francese ha già scelto di trasferirsi al Real in estate Rivelazione. Sia ‘Cuatro’ che ‘Cadena Ser’ riferiscono infatti chesarebbe sempre più convinto di trasferirsi al Real Madrid questa estate. Il francese, campione del mondo 2018, è in scadenza con il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

