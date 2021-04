AstraZeneca, Sileri: "A over 60 per massima precauzione" (Di giovedì 8 aprile 2021) Il vaccino AstraZeneca in Italia agli over 60 è per "massima precauzione" contro il rischio trombosi, si tratta di una "raccomandazione" e in ogni caso chi ha fatto la prima può fare anche la seconda ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Il vaccinoin Italia agli60 è per "" contro il rischio trombosi, si tratta di una "raccomandazione" e in ogni caso chi ha fatto la prima può fare anche la seconda ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - TgLa7 : #AstraZeneca: Sileri,possibile Ema limiti uso certe categorie. Per maggiore precauzione. Ma rapporto rischio-beneficio positivo - lifestyleblogit : AstraZeneca, Sileri: 'A over 60 per massima precauzione' - - lifestyleblogit : AstraZeneca, Sileri: 'A over 60 per massima precauzione' - - italiaserait : AstraZeneca, Sileri: “A over 60 per massima precauzione” -