Arrivano gli InfoJobs Lab, nuovi servizi per le imprese sul territorio (Di giovedì 8 aprile 2021) InfoJobs, la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, si schiera in prima linea a fianco delle aziende italiane e investe sul territorio, unendo la leadership digitale alla profonda conoscenza del mercato del lavoro locale con la creazione degli InfoJobs Lab, centri di competenza territoriali che estendono la capacità consulenziale del brand. Il progetto degli IJ Lab ha l’obiettivo di offrire alle aziende della Penisola un alleato nella ricerca di talenti, affiancando alla piattaforma e al database più grande d’Italia nuovi servizi di altissima qualità nel recruiting, che supporteranno gli Hr delle aziende italiane attraverso formazione e strumenti dedicati. “In un contesto di profonda contrazione economica in cui le imprese del nostro Paese, in particolare le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021), la piattaforma numero 1 in Italia per la ricerca di lavoro online, si schiera in prima linea a fianco delle aziende italiane e investe sul, unendo la leadership digitale alla profonda conoscenza del mercato del lavoro locale con la creazione degliLab, centri di competenza territoriali che estendono la capacità consulenziale del brand. Il progetto degli IJ Lab ha l’obiettivo di offrire alle aziende della Penisola un alleato nella ricerca di talenti, affiancando alla piattaforma e al database più grande d’Italiadi altissima qualità nel recruiting, che supporteranno gli Hr delle aziende italiane attraverso formazione e strumenti dedicati. “In un contesto di profonda contrazione economica in cui ledel nostro Paese, in particolare le ...

Advertising

RobertoLauria13 : @Giusepp18925758 @lauraboldrini @fanpage Si sconvolga e pensi agli italiani che non arrivano a fine mese, tanto al… - luxielee_ : no però tra qualche giorno mi arrivano gli occhiali fake di shein e vedo come ci sto :D - zazoomblog : Arrivano gli InfoJobs Lab nuovi servizi per le imprese sul territorio - #Arrivano #InfoJobs #nuovi #servizi - EnricoAncillott : @RadioSavana Ovvio: la Murgia NON HA CAPITO che cosa sta succedendo: i clandestini arrivano, e lei li sbaglia per i… - Dulafive : Dato troppo leggero, poi ci sono anche le bestemmie mentali che non puoi dire in faccia al cliente e quelle quando… -