Vende alcolici ai minori, uno di loro sviene. Titolare ‘recidivo’ picchiato ai Castelli (Di mercoledì 7 aprile 2021) I controlli per il rispetto del Dpcm in vigore portano la Polizia di Stato a fare scoperte di ogni genere. L’ultima riguarda un locale (bar) di Albano Laziale, dove gli agenti sono intervenuti perché al suo interno si Vendevano bevande alcoliche ai minorenni. Il controllo rientra nell’ambito di una più grande attività di contrasto alla vendita di alcool ai minori ed è effettuato dagli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio Masala. Gli agenti durante i controlli hanno notato una serie di irregolarità all’interno di un locale già oggetto di controlli amministrativi, anche da parte di personale della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia Locale. Leggi anche: Anticorpi monoclonali contro il Covid, si parte con le somministrazioni nella Asl Roma 6: ecco da quando Il Titolare, un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) I controlli per il rispetto del Dpcm in vigore portano la Polizia di Stato a fare scoperte di ogni genere. L’ultima riguarda un locale (bar) di Albano Laziale, dove gli agenti sono intervenuti perché al suo interno sivano bevande alcoliche ai minorenni. Il controllo rientra nell’ambito di una più grande attività di contrasto alla vendita di alcool aied è effettuato dagli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio Masala. Gli agenti durante i controlli hanno notato una serie di irregolarità all’interno di un locale già oggetto di controlli amministrativi, anche da parte di personale della locale Stazione dei Carabinieri e della Polizia Locale. Leggi anche: Anticorpi monoclonali contro il Covid, si parte con le somministrazioni nella Asl Roma 6: ecco da quando Il, un ...

Advertising

CorriereCitta : Vende alcolici ai minori, uno di loro sviene. Titolare ‘recidivo’ picchiato ai Castelli - alfredotec6 : RT @giusnico19511: @ManuPalo67 @alfredotec6 @MaresaBellucci @DadoneFabiana Southern Glazer’s Wine and Spirits, una multinazionale americana… - giusnico19511 : @ManuPalo67 @alfredotec6 @MaresaBellucci @DadoneFabiana Southern Glazer’s Wine and Spirits, una multinazionale amer… - ilfannullone_ : @Blowjoint @metaanto @lauraleghista @SalvatoreTrim13 @DadoneFabiana @sole24ore @pcm_giovani_scu @ilsussidiario… - sibilla75 : @FraBartleby No scusa in teoria cosa? Da dove arriverebbe sta cazzata per uno che non vende alcolici aperti e chiud… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende alcolici Controlli antiCovid, multe a bar e circolo privato. In 4 denunciati Bar vende alcolici dopo le 18, chiesta la chiusura temporanea I Carabinieri di Cerreto di Spoleto hanno elevato tre sanzioni COVID di cui una nei confronti di un bar. Il titolare è stato sanzionato ...

BOCCEA ... hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, sorpreso a vendere alcolici dopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I ...

Vende alcolici a minorenni: sigilli al locale TerzoBinario.it Vendeva bevande alcoliche a minorenni: la Polizia chiude un bar di Albano Vendeva bevande alcoliche a minorenni e non era la prima volta che veniva sorpreso. Nonostante fosse stato già chiuso per ben due volte, il titolare di un bar di Albano ha continuato a violare la legg ...

Vende alcolici a minorenni: sigilli al locale Nell’ambito di servizi mirati della Polizia di Stato per arginare la vendita di bevande alcoliche a minori, gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio ...

Bardopo le 18, chiesta la chiusura temporanea I Carabinieri di Cerreto di Spoleto hanno elevato tre sanzioni COVID di cui una nei confronti di un bar. Il titolare è stato sanzionato ...... hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, sorpreso a venderedopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I ...Vendeva bevande alcoliche a minorenni e non era la prima volta che veniva sorpreso. Nonostante fosse stato già chiuso per ben due volte, il titolare di un bar di Albano ha continuato a violare la legg ...Nell’ambito di servizi mirati della Polizia di Stato per arginare la vendita di bevande alcoliche a minori, gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato Albano Laziale, diretto da Antonio ...