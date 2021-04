Advertising

LaGazzettaWeb : Taranto, protesta dei commercianti: sit-in sulla rotonda lungomare con sacchi della spazzatura -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto protesta

La Gazzetta del Mezzogiorno

commercianti, sit - in e gilet gialli - "Il futuro non (si) chiude": è la frase riportata su uno dei manifesti esposti dai titolari delle imprese del terziario aderenti a ......dei manifesti esposti dai titolari delle imprese del terziario aderenti a Confcommercio di, ... Noi continuiamo ad andare avanti con unacivile, tutti con la mascherina, rispettando le ...chiude»: è la frase riportata su uno dei manifesti esposti dai titolari delle imprese del terziario aderenti a Confcommercio di Taranto, che questa mattina hanno tenuto un sit-in in sulla Rotonda del ...Non ce la fanno più, ma riescono, non si sa ancora per quanto, a mantenere la calma. Sulla Rotonda del Lungomare a Taranto, e a Lecce, a Brindisi e in tutte le città di Puglia, come ...