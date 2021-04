Solo un contagio su mille avviene all’aperto | le conferme dai dati irlandesi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Uno studio mostra comelo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda sono riconducibili ad ambienti outdoor. L’esperto: «si può fare qualunque attività, basta mantenere la distanza di un metro e mezzo». Che non succede con gli aperitivi

...di prevenzione è stata la paura del(46,9%), seguita dall'impossibilità di accedere alle strutture sanitarie a causa del loro impegno nel contrasto alla pandemia da COVID - 19 (39%),......sui luoghi di lavoro e mettere in sicurezza soprattutto i lavoratori più esposti al" . E' ... Per le aziende "si trattadi rispettare i requisiti minimi - ha concluso - avere gli spazi ...Pessina, che è stato recentemente convocato per gli ultimi impegni della Nazionale, è solo l’ultimo di molti giocatori Azzurri che negli ultimi giorni sono risultati positivi al Covid. outstream Prima ...I dati del contagio in Veneto stanno migliorando. Luca Zaia in conferenza stampa ha spiegato: “L'incidenza dei positivi sui tamponi è del 2,53% e l'RT è a 0.96. L'infezione c'è, i ricoveri in ospedale ...