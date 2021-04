Si veste da Netflix e viaggia su WhatsApp | tutto sul pericoloso malware AndroidHDblog it

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Chi non conosce? Devono averlo pensato anche gli hacker che hanno messo a punto un nuovo,Android che sfrutta le due piattaforme per trarre in inganno le potenziali vittime e mettere a segno l’attacco. Si parte da un’app scaricabile dal Play Store che si presenta apparentemente collegata a– da cui scippa senza troppi riguardi l’icona – e si arriva ad un insidioso sistema di diffusione di unche si replica tramite i messaggi di. Lo smartphone diventa vettore di diffusione del virus informatico, mentre l’utente rischia la sottrazione di dati personali – compresi quelli delle carte di credito e dell’account– e di diffondere messaggi indesiderati a contatti e gruppi della ...

HDblog

NON UTILIZZATE FLIXONLINE Il punto di partenza è l' app FlixOnline che nasconde il malware dietro la promessa di consentire l'accesso ai contenuti di. Dopo averla installata il malware ...... in un film che siessenzialmente da reportage. Breve ma determinante ai fini del processo l'... in uno dei titoli che accresce ulteriormente il livello di qualità del catalogoe ...Chi non conosce Netflix e WhatsApp? Devono averlo pensato anche gli hacker che hanno messo a punto un nuovo, pericoloso malware Android che sfrutta le due piattaforme per trarre in inganno le ...Netflix ha deciso di realizzare un documentario sugli ultimi 21 anni di Kanye West che dovrebbe arrivare entro la fine del 2021.