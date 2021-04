Roma, “cercava un sicario sul dark web per sfregiare la ex fidanzata”: 40enne arrestato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un thriller contemporaneo in cui l’autore dà vita ad un incubo: sullo sfondo una relazione finita, l’ideazione di un delitto, la ricerca di un sicario nel dark Web per fare del male alla ex fidanzata, il pagamento della commissione in Bitcoin. La realtà, invece, mostra l’ennesima storia di un uomo che pensa di poter distruggere una donna perché non accetta la fine della loro storia: fortunatamente, il suo piano criminale è stato scoperto dalla polizia postale prima che venisse attuato e la donna è salva. Lui, un 40 enne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda, è stato invece arrestato e posto ai domiciliari dal Gip del Tribunale di Roma con l’accusa di atti persecutori aggravati nei confronti della ex fidanzata. È la prima volta che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sembra la trama di un thriller contemporaneo in cui l’autore dà vita ad un incubo: sullo sfondo una relazione finita, l’ideazione di un delitto, la ricerca di unnelWeb per fare del male alla ex, il pagamento della commissione in Bitcoin. La realtà, invece, mostra l’ennesima storia di un uomo che pensa di poter distruggere una donna perché non accetta la fine della loro storia: fortunatamente, il suo piano criminale è stato scoperto dalla polizia postale prima che venisse attuato e la donna è salva. Lui, un 40 enne lombardo, esperto informatico, funzionario di una grande azienda, è stato invecee posto ai domiciliari dal Gip del Tribunale dicon l’accusa di atti persecutori aggravati nei confronti della ex. È la prima volta che, ...

