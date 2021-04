“Rapporti con 10 giocatori”: la rivelazione sulla cognata di Ryan Giggs (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rhodri Giggs è tornato a parlare dei tradimenti dell’ex moglie Natasha, la quale ha avuto una relazione anche con il fratello Ryan. Era il 2011 quando Natasha, ex moglie di Rhodri Giggs – il fratello del famosissimo ex calciatore Ryan – lanciò la notizia bomba in cui rivelava di aver avuto una relazione proprio con l’ex Manchester durata 8 anni, ovvero il tempo in cui era stata sposata. La donna all’epoca rivelò di aver abortito un figlio di Ryan, il tutto mentre l’ex calciatore era sposato con Stacey Cook. La rivelazione ha avuto effetti catastrofici non solo dal punto di vista mediatico, ma anche e soprattutto familiari. Rhodri, dopo aver scoperto il tradimento della moglie ha litigato in maniera feroce con il fratello e con la madre. Quest’ultima ha preso le parti ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Rhodriè tornato a parlare dei tradimenti dell’ex moglie Natasha, la quale ha avuto una relazione anche con il fratello. Era il 2011 quando Natasha, ex moglie di Rhodri– il fratello del famosissimo ex calciatore– lanciò la notizia bomba in cui rivelava di aver avuto una relazione proprio con l’ex Manchester durata 8 anni, ovvero il tempo in cui era stata sposata. La donna all’epoca rivelò di aver abortito un figlio di, il tutto mentre l’ex calciatore era sposato con Stacey Cook. Laha avuto effetti catastrofici non solo dal punto di vista mediatico, ma anche e soprattutto familiari. Rhodri, dopo aver scoperto il tradimento della moglie ha litigato in maniera feroce con il fratello e con la madre. Quest’ultima ha preso le parti ...

Advertising

MassimGiannini : Dalla #Libia ai gilet gialli, dai rapporti con #Putin ai legami con #Trump: la politica estera sbagliata di questi… - EnricoLetta : Oggi #1Aprile, riunita la #SegreteriaPD, ho nominato il mio incaricato speciale per i rapporti con le #correnti. - ilriformista : La spy story e le manovre pentastellate: i rapporti con Mosca passano dalla visite segrete di Grill in ambasciata,… - GastoneMappini : RT @AngeloCiocca: E niente. Fa già ridere così. Nell'incontro ad #Ankara la leader della Commissione europea #Vonderleyen resta SENZA SEDIA… - bigfab1 : RT @laGigogin: I diritti umani a targhe alterne per l'UE.Navalny sì,Assange no.Cina no, Iran no.Turchia tuttappost. Su Zaki e Regeni stiamo… -