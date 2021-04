Olesya Rostova non è Denise Pipitone, parla l’avvocato: non c’è corrispondenza nel gruppo sanguigno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone: ormai è certo. La notizia è stata ufficializzata nella corso della trasmissione russa “Lasciali parlare”, dove è stato rivelato come il gruppo sanguigno della 21enne, andata in tv in cerca dei genitori, sia diverso da quello della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Olesya Rostova non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 aprile 2021)non è: ormai è certo. La notizia è stata ufficializzata nella corso della trasmissione russa “Lascialire”, dove è stato rivelato come ildella 21enne, andata in tv in cerca dei genitori, sia diverso da quello della bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004.non è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

