Nella notte sciame sismico di otto scosse tra la Solfatara e i Pisciarelli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell’ultimo bollettino diramato dall’Osservatorio Vesuviano Nella settimana dal 29 marzo al 4 aprile si sono verificati 49 terremoti tutti di bassissima magnitudo. Nel corso della notte i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato uno sciame sismico di otto lievi scosse dalle 2,02 alle 4,08. L’evento di massima magnitudo, rilevato da è stato di 1.9 della scala Ritcher delle 4,08 ad una profondità Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell’ultimo bollettino diramato dall’Osservatorio Vesuvianosettimana dal 29 marzo al 4 aprile si sono verificati 49 terremoti tutti di bassissima magnitudo. Nel corso dellai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato unodilievidalle 2,02 alle 4,08. L’evento di massima magnitudo, rilevato da è stato di 1.9 della scala Ritcher delle 4,08 ad una profondità

Advertising

SkyTG24 : Nella notte tra il 5 e il #6aprile 2009 una scossa di #terremoto sorprende nel sonno #LAquila: è uno dei terremoti… - Tg3web : Dodici anni fa, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, il violento terremoto che colpì l'Abruzzo causò 309 morti e dis… - davidallegranti : “Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia / Dove la notte è buia, buia, buia”, cantava Caparezza. La notte continu… - CorriereCitta : Acilia. Con un coltello aggredisce e rapina 5 persone nella notte: giovanissimo ‘incastrato’ dalle telecamere - A_musoduro : RT @barbie_b78: La mattina è fatta per accorgersi che quello che hai sognato nella notte non esiste. -