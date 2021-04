Modalità aereo | il film con Lillo e Caterina Guzzanti stasera su Rai1 in prima visione

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Arrivasu, alle 21:25 in, la commedia, diretta nel 2019 da Fausto Brizzi, cone Paolo Ruffini.torneranno domani su Amazon Prime Video con LOL ma intanto piombanosu, alle 21:25, con, commedia, in onda inin chiaro, diretta nel 2019 da Fausto Brizzi. Ed è proprio il regista a raccontare in fondo un po' se stesso (e i mesi vissuti sotto i riflettori per via delle accuse di molestie sessuali, da cui è stato poi assolto) nel suo protagonista Diego (Paolo ...

80sLOV : RT @80sLOV: Stasera @RaiUno Modalità Aereo con Sabrina Salerno @TV8it #NameThatTune con Sabrina Salerno I dubbi della vita #sabrinasale… - hellofcolours : @inthehobbithole @lepassemiroir Il mio è vecchiotto, tipo 8-9 anni ma l'ho sempre tenuto in modalità aereo praticam… - herbertsimone : Stasera su ?@RaiUno? alle 21,25 un film che mi sono assai divertito a scrivere insieme a due carissimi amici, star… - MontiFrancy82 : #Lillo e @_PaoloRuffini bel film “Modalità aereo” su Rai 1 - nuzzo_olindo : Proposta per la serata??social intervista su @Rai_casting, Soliti Ignoti su @RaiUno e poi ci vediamo Modalità Aereo… -

Ultime Notizie dalla rete : Modalità aereo

Corriere della Sera

Come fa notare BubinoBlog, infatti, Lillo sarà concorrente del gioco condotto da Amadeus per pubblicizzare la messa in onda del film in prima serata, di cui è protagonista. Il ...Lillo e Caterina Guzzanti torneranno domani su Amazon Prime Video con LOL ma intanto piombano stasera su Rai1 , alle 21:25, con, commedia, in onda in prima visione in chiaro, diretta nel 2019 da Fausto Brizzi. Ed è proprio il regista a raccontare in fondo un po' se stesso (e i mesi vissuti sotto i riflettori ...