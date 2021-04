Matteo Pessina positivo al Covid-19 | il centrocampista atalantino è asintomatico

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ancheal-19. Il giocatore, come comunica l’Atalanta, “in seguito ai test molecolari effettuati martedì 6 aprile è risultatoal-19. E’ed è in isolamento”. Giàsi stava allenando a parte rispetto al resto della squadra, come lo stesso Toloi che aveva giocato con la Nazionale la scorsa settimana. E la positività diè evidentemente parte del focolaio che ha colpito gli azzurri: prima quattro componenti dello staff tecnico, poi Bonucci, Verratti, Florenzi e martedì Cragno, Grifo e Bernardeschi. In totale quindi almeno sette i giocatori colpiti da-19 in Nazionale, più uno del Torino di cui non è stata rivelata ...

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Anche Matteo Pessina è positivo al Covid-19 ? - lovemyMatherAn1 : RT @MilanNewsit: Matteo Pessina ?? @acmilan. Vi piacerebbe come rinforzo? - infoitsport : Matteo Pessina positivo al Covid - PianetaGenoa1893 - Aisaacvangc : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Anche Matteo Pessina è positivo al Covid-19 ? - Ilarya94 : RT @sportface2016: +++Il cluster della #Nazionale si allarga sempre più: positivo al #Covid_19 anche Matteo #Pessina+++ #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Pessina

BERGAMO " L'Atalanta ha reso noto che "in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatoreè risultato positivo al Covid - 19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità ...Atalanta B. C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatoreè risultato positivo al Covid - 19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento'.positivo, cluster Italia 'La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo ...Il cluster Azzurro preoccupa la Serie A, la minaccia Coronavirus non lascia in pace il calcio italiano, ed allora l'Atalanta, dopo le tante positività del gruppo Italia, si adegua per evitare il ...Matteo Pessima positivo Il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo ai test di ieri 6 aprile. «È asintomatico e in isolamento» comunica l’Atalanta. Ore 13.01 - Zaia: «Se c’è lo stop ad ...