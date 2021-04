Maneskin | Damiano e il flirt con una naufraga de L' Isola dei Famosi | l' indiscrezione

Advertising

qn_lanazione : Isola dei Famosi 2021, flirt tra Drusilla Gucci e il leader dei Maneskin, Damiano David? - RollingStoneita : Guarda Orietta Berti che canta “Zitti e buoni” dei Måneskin con la voce di Damiano #8aprile - EnricoPapi2 : Orietta Berti «scatenata» canta i Maneskin (con la voce di Damiano) - mastrobutch : ho sognato damiano dei maneskin stanotte ma forse è meglio se non vi dico come continua il sogno - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Isoladeifamosi, scoppia la bomba! Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin avrebbero avuto un flirt in passato -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin Damiano

Duetto con ifu: voce diDavid, performer Orietta Berti. Tutti nello studio sono in visibilio. Name That Tune la prima puntata in onda ieri Sicuramente quello di Orietta Berti è ...Orietta Berti ha finalmente cantato Zitti e buoni dei! Uno dei momenti che l'ultimo ... Proprio questo scivolone ha legato il suo nome a quello della band die così, alla prima ...Orietta Berti ha regalato un'esibizione da brividi. L'Usignolo di Cavirago ha infatti cantato in playback "Zitti e buoni", la ...Orietta Berti scatenata, canta Zitti e Buoni dei Maneskin a Name That Tune Orietta Berti lo aveva promesso e ieri a Name That Tune ha regalato al pubblico di Tv8 il duetto che tutti stavano aspettando ...