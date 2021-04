Lorys Stival | Veronica Panarello torna aula per rispondere di calunnia nei confronti dell’ex suocero Andrea Stival e torna ad accusarlo | “Era con me”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Condannata a 30 anni di carcere per la morte del figlionella giornata di ieri èta a presenziare – in video conferenza dal carcere di Torino – nell’di Tribunale perdelle accuse dinei, l’uomo che laai tempi del processo per la morte del piccoloaveva indicato come l’assassino del figlio.in Tribunale per le accuse dinei...

"Non ho la voce alta, sono da poco uscita dal Covid ma voglio parlare e rispondere" così ha esordito oggi in Tribunale Veronica Panarello, la donna condannata per aver ucciso il figlio, cercando poi di fare sparire il suo corpicino oltre sei anni fa a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. L'occasione per tornare a parlare è stata la prima udienza davanti al giudice ...Veronica Panarello oggi sotto processo per calunnia nei confronti dell'ex suocero Andrea. La donna condannata in via definitiva per l'omicidio del figlio, oggi in video conferenza ha chiamato in causa due nuovi presunti testimoni . La prima udienza del processo presso il tribunale di Ragusa ha visto l'imputata collegata in video conferenza ...Condannata a 30 anni di carcere per la morte del figlio Lorys Stival, Veronica Panarello nella giornata di ieri è tornata a presenziare – in video conferenza dal carcere di Torino – nell’aula di ...Veronica Panarello, la donna condannata per aver tolto la vita al figlioletto Lorys Stival, è tornata in tribunale ...