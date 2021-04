Il Piccolo Principe: non solo una favola per bambini, è una lezione sui rapporti umani (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il primo libro che ho letto è “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupery: fu il primo libro che i miei genitori mi regalarono da bambina, non appena manifestai la volontà di volerne leggere uno. La mia età sicuramente gli facilitò la ricerca, per quella retorica che vuole questo libro come “il primo”, necessario ad inaugurare una passione da coltivare per tutta la vita. In effetti per me è stato così. Quando ho finito di leggerlo, mi sono sentita ‘battezzata’, pronta a tutta una serie di altre letture più impegnative se vogliamo. Perché il Piccolo Principe è sì, il libro dei bambini per antonomasia, ma anche quello che ti apre al mondo dei grandi, pur riservando delle lezioni di vita proprio agli adulti, perché “i grandi non capiscono mai niente da soli ed è faticoso, per i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il primo libro che ho letto è “Il” di Antoine de Saint-Exupery: fu il primo libro che i miei genitori mi regalarono da bambina, non appena manifestai la volontà di volerne leggere uno. La mia età sicuramente gli facilitò la ricerca, per quella retorica che vuole questo libro come “il primo”, necessario ad inaugurare una passione da coltivare per tutta la vita. In effetti per me è stato così. Quando ho finito di leggerlo, mi sono sentita ‘battezzata’, pronta a tutta una serie di altre letture più impegnative se vogliamo. Perché ilè sì, il libro deiper antonomasia, ma anche quello che ti apre al mondo dei grandi, pur riservando delle lezioni di vita proprio agli adulti, perché “i grandi non capiscono mai niente da soli ed è faticoso, per i ...

