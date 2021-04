I Soliti Ignoti, Simona Ventura fa una gaffe con Amadeus: “Io sono daltonico”. In studio cala il gelo (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ospite-detective de I Soliti Ignoti nella puntata di ieri martedì 6 aprile è stata Simona Ventura, la quale ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. La nota conduttrice ha portato avanti un’ottima indagine, ma durante il percorso è incappata in due gaffe, una dopo l’altra. Cercando di individuare tra gli Ignoti chi “vende parquet di bamboo” e “ha un ferramenta”, Simona Ventura ha commentato: “In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne, non ho mai visto un marito dire ‘no, voglio quel parquet’. Anche se facendo il bricolage, anch’io vado dal ferramenta ma non ne azzecco una, ecco”. Poi rivolgendosi ad Amadeus ha chiesto: “Il parquet lo hai scelto tu o tua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’ospite-detective de Inella puntata di ieri martedì 6 aprile è stata, la quale ha giocato per devolvere il montepremi alla Fondazione Italiana per l’Autismo. La nota conduttrice ha portato avanti un’ottima indagine, ma durante il percorso è incappata in due, una dopo l’altra. Cercando di individuare tra glichi “vende parquet di bamboo” e “ha un ferramenta”,ha commentato: “In genere dal ferramenta ci vanno gli uomini e il parquet lo scelgono le donne, non ho mai visto un marito dire ‘no, voglio quel parquet’. Anche se facendo il bricolage, anch’io vado dal ferramenta ma non ne azzecco una, ecco”. Poi rivolgendosi adha chiesto: “Il parquet lo hai scelto tu o tua ...

Advertising

NaliOfficial : Stasera vi aspetto su Rai Uno ai Soliti Ignoti dalle 20.30 ?? Sorpresa ?? #Dieci #Nuda10 #solitiignoti - FQMagazineit : I Soliti Ignoti, Simona Ventura fa una gaffe con Amadeus: “Io sono daltonico”. In studio cala il gelo - lovfanti : @rolexovrtn potresti invitare irama ai soliti ignoti? Vogliamo del cinema - 3435Nicoletta : @MUMMIA23 Striscia e i soliti ignoti sono una bella concorrenza. Però non è che dopo sia meglio. Non mi ricordo se… - iiltoffa : @Zoro__90 Soliti Ignoti finisce alle 21:35. Game of Games inizia alle 21:20. Fai due calcoli, per evitare la sovrapposizione, no? -