Hyundai Bayon - In Italia con prezzi a partire da 19 400 euro

La Hyundai ha fornito ulteriori dettagli sulla Bayon: la nuova Suv compatta sarà disponibile in Italia a maggio con prezzi a partire da 19.400 euro, ovvero 2.600 euro in meno rispetto alla versione base della Kona, vettura dalle dimensioni simili. Due motori e tre cambi. Al lancio, la gamma sarà limitata a due motorizzazioni, entrambe a benzina: 1.2 Mpi da 84 CV, abbinato al cambio manuale a cinque marce, e 1.0 T-GDi da 100 cavalli con sistema mild hybrid a 48 Volt Mild, che invece può fare coppia sia con un cambio manuale sei marce sia con l'automatico doppia frizione sette marce; la differenza di prezzo tra la versione aspirata e quella turbo della Bayon dovrebbe aggirarsi intorno ai 2.400 euro.

